«Кошелек» Зеленского попал в базу «Миротворца»

Соратник Зеленского Миндич попал на украинский портал «Миротворец»
Еврейская община города Днепр

Украинский бизнесмен Тимур Миндич попал в базу портала «Миротворец». Информация об этом появилась на соответствующем сайте.

На странице с данными Миндича его называют членом ОПГ, вором и мародером.

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, который считается одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

Бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд ВСУ и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

При этом сам Миндич покинул страну незадолго до обысков.

На прошлой неделе стало известно, что Миндич, может стать фигурантом расследования ФБР США. По данным «Украинской правды», спецслужбы могли выйти на бизнесмена через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.

Ранее в Раде заявили, что офис президента Украины готовит ответ на обыски у «кошелька» Зеленского.

Новости Украины
