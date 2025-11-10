Офис президента Украины готовит ответ на обыски у «кошелька Зеленского»

Власти Украины готовят ответ на обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который также известен как «кошелек» президента Владимира Зеленского, планируется предъявление обвинений представителям НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры). Об этом заявил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Власти готовят ответ на обыски Миндича. На этой неделе планируются подозрения против сотрудников и руководства НАБУ и САП», — говорится в публикации.

Сегодня НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, который считается одним из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

Бизнесмена подозревают в коррупции при закупках дронов для нужд ВСУ и проворачивании преступных схем на энергорынке. Детективы прослушивают разговоры из квартиры Миндича, где он мог общаться в том числе и с Зеленским.

При этом сам Тимур Миндич покинул страну незадолго до обысков.

Ранее в США назвали препятствие на пути к свержению Зеленского.