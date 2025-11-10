На Украине проходят обыски у экс-министра энергетики Галущенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он добавил, что это не все оперативные мероприятия — обыски параллельно проходят в государственной корпорации «Энергоатом».

По информации парламентария, Галущенко и руководство «Энергоатома» считаются близкими к соратнику президента Украины Владимира Зеленского — Тимуру Миндичу, у которого тоже проводятся обыски.

В августе сообщалось, что НАБУ изучает деятельность компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», а также ее возможную связь с Миндичем, совладельцем киностудии «Квартал 95», основанной Зеленским.

На прошлой неделе стало известно, что Миндич, которого на Украине называют «кошельком» Зеленского, может стать фигурантом расследования ФБР США. По данным «Украинской правды», спецслужбы могли выйти на бизнесмена через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.