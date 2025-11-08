На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В селах Волгоградской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за атаки БПЛА

В 4 районах Волгоградской области восстановили электроснабжение, нарушенное БПЛА
true
true
true
close
ABCDstock/Shutterstock/FOTODOM

Электроснабжение, которое было нарушено в селах четырех районов Волгоградской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, восстановили. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Все последствия ночного налета ликвидированы. Все потребители в четырех районах запитаны, подключены к электроснабжению», — сказали там.

Ночью 8 ноября губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области.

До этого Бочаров сообщил, ночью 6 ноября в Волгограде произошла массированная атака дронов. По его словам, БПЛА ударили по 24-этажному дому №4 на улице Гаря Хохолова в Кировском районе города. Осколки попали в 48-летнего мужчину. По данным Telegram-канала SHOT, пострадало минимум пять квартир. Взрывом повреждены балконы, также выбиты стекла близлежащих домов.

Повреждения остекления жилых домов зафиксированы и в других районах города. Также пострадали автомобили.

На территории промышленной зоны в Красноармейском районе в результате падения фрагментов беспилотника произошел пожар.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

