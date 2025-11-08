На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников

Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА на энергообъекты Волгоградской области
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, передает пресс-служба областной администрации.

Он заявил, что ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах.

Также чиновник отметил, что, по предварительной информации, повреждений жилых домов и пострадавших нет.

До этого Бочаров сообщил, ночью 6 ноября в Волгограде произошла массированная атака дронов. По его словам, БПЛА ударили по 24-этажному дому №4 на улице Гаря Хохолова в Кировском районе города. Осколки попали в 48-летнего мужчину. По данным Telegram-канала SHOT, пострадало минимум пять квартир. Взрывом повреждены балконы, также выбиты стекла близлежащих домов.

Повреждения остекления жилых домов зафиксированы и в других районах города. Также пострадали автомобили.

На территории промышленной зоны в Красноармейском районе в результате падения фрагментов беспилотника произошел пожар.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

