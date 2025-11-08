Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, передает пресс-служба областной администрации.

Он заявил, что ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах.

Также чиновник отметил, что, по предварительной информации, повреждений жилых домов и пострадавших нет.

До этого Бочаров сообщил, ночью 6 ноября в Волгограде произошла массированная атака дронов. По его словам, БПЛА ударили по 24-этажному дому №4 на улице Гаря Хохолова в Кировском районе города. Осколки попали в 48-летнего мужчину. По данным Telegram-канала SHOT, пострадало минимум пять квартир. Взрывом повреждены балконы, также выбиты стекла близлежащих домов.

Повреждения остекления жилых домов зафиксированы и в других районах города. Также пострадали автомобили.

На территории промышленной зоны в Красноармейском районе в результате падения фрагментов беспилотника произошел пожар.

