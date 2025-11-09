На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два поезда столкнулись под Братиславой

Два поезда столкнулись рядом с Братиславой
Yannik Photography/Shutterstock/FOTODOM

Два поезда столкнулись рядом со столицей Словакии Братиславой. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба словацкой полиции.

По ее информации, сотрудники полиции и экстренных служб уже находятся на месте происшествия.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

4 ноября в Индии, в районе Биласпур штата Чхаттисгарх, произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате не выжили шесть человек.

17 октября Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Нижегородской области, в результате чего несколько пустых вагонов сошли с рельсов. Пострадавших не было.

7 октября в Татарстане пассажирский поезд снес большегруз на путях. «КамАЗ» и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения. В серьезной аварии все остались живы. Была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту.

Ранее грузовой поезд столкнулся со встречным составом в Амурской области.

