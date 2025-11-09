Два поезда столкнулись под Братиславой

Два поезда столкнулись рядом со столицей Словакии Братиславой. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба словацкой полиции.
По ее информации, сотрудники полиции и экстренных служб уже находятся на месте происшествия.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
4 ноября в Индии, в районе Биласпур штата Чхаттисгарх, произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате не выжили шесть человек.
17 октября Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Нижегородской области, в результате чего несколько пустых вагонов сошли с рельсов. Пострадавших не было.
7 октября в Татарстане пассажирский поезд снес большегруз на путях. «КамАЗ» и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения. В серьезной аварии все остались живы. Была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту.
Ранее грузовой поезд столкнулся со встречным составом в Амурской области.