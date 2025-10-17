В Нижегородской области столкнулись два поезда

СК: в Нижегородской области вагоны сошли с рельсов после столкновения поездов

Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись друг с другом в Нижегородской области. Об этом сообщило Центральное следственное управление СК на транспорте.

Вечером 17 октября на станции Сергач Горьковской железной дороги произошло столкновение хозяйственного и грузового поездов, в результате чего несколько пустых вагонов сошли с рельсов. Пострадавших нет.

Правоохранители начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее крупный ущерб.

Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

7 октября в Татарстане на 753-м км Горьковской железной дороги пассажирский поезд Казань — Санкт-Петербург столкнулся с «КамАЗом» на переезде. Инцидент произошел вблизи станции Свияжск. Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения. Водителю грузовика оказали медпомощь. Была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту.

19 сентября в Амурской области сошел с рельсов укладочный поезд. Происшествие случилось из-за того, что поезд выехал на отрезок пути, где была демонтирована рельсошпальная решетка, и столкнулся с бульдозером.

Ранее на Сахалине произошел сход с рельсов вагонов с углем.