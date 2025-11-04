На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии столкнулись грузовой и пассажирский поезда

India Today: произошло столкновение грузового и пассажирского поездов
Art Konovalov/Shuterstock/FOTODOM

В Индии, в районе Биласпур штата Чхаттисгарх произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Шесть человек получили ранения, несовместимые с жизнью, пишет журнал India Today, ссылаясь на источники.

«Предварительное расследование предполагает, что авария произошла после того, как пригородный пассажирский поезд MEMU проехал сигнал светофора и врезался в заднюю часть стоящего грузового поезда», — сказано в статье.

Уточняется, что самый сильный удар пришелся на первый вагон пассажирского поезда. Известно, что он наехал на последний вагон грузового состава. Еще несколько вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия также повреждены контактная сеть и система сигнализации — движение поездов нарушено.

По официальным данным, которые приводит издание, несколько поездов перенаправили или вовсе отменили. На место трагедии направили несколько медицинских бригад для оказания помощи пострадавшим. Сколько именно человек получили травмы на момент публикации не уточняется.

Причины случившегося расследуют компетентные органы. Сейчас идут восстановительные работы для расчистки участка, где произошло ЧП и возобновления движения.

Ранее в Мексике сошел с рельсов и взорвался состав с топливом.

