Грузовой поезд столкнулся со встречным составом в Амурской области

В Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением со встречным составом. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

По данным канала, инцидент произошел утром 15 марта на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги. Грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся с другим грузовым составом, который следовал по соседнему пути.

«По предварительной информации, травмирован машинист встречного поезда», — говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что за пределами рельсовой полосы оказались 28 вагонов и два локомотива. В результате аварии была повреждена железнодорожная инфраструктура, однако специалисты исключили угрозу экологии. На данный момент на участке приостановлено движение поездов, ожидаются задержки пассажирских составов.

К месту аварии были направлены четыре восстановительных поезда. В РЖД создали штаб для ускоренного решения ситуации. Причины инцидента устанавливаются.

В конце февраля похожий случай произошел в Подмосковье, где в двух километрах от железнодорожной станции «Латышская» с рельсов сошли два вагона, из которых выгрузили товары. После произошедшего сотрудники СК РФ организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее на Урале железнодорожник пытался пролезть под вагонами и попал под поезд.