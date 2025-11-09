На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киевский фуникулер перестал работать из-за отключений света

В Киеве сообщили об остановке фуникулера между Верхним городом и Подолом
true
true
true
close
Evgen Kotenko/Global Look Press

Киевская городская администрация сообщила в своем Telegram-канале о приостановке работы фуникулера, соединяющего Верхний город и Подол.

Прекращение работы этой транспортной линии связывают с массовыми отключениями электричества в украинской столице после удара по Киевской ТЭЦ (теплоэлектростанции). Работа фуникулера будет возобновлена после устранения неполадок с электроснабжением.

8 ноября в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Специалисты призвали граждан разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Как утверждает «Центрэнерго», после обстрелов 8 ноября все государственные ТЭС Украины были остановлены.

По словам военкора Коца, во время ночных атак ВС РФ под ударом оказалась почти вся территория левобережной Украины. Тем не менее сообщения о прекращении работы всех государственных ТЭЦ Украины он назвал не заслуживающими доверия.

Ранее властям Киева посоветовали подготовить план эвакуации города.

