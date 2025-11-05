На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Властям Киева посоветовали подготовить план эвакуации города

«Обозреватель»: Киев нужно эвакуировать при повреждении теплосетей на три дня
Alina Smutko/Reuters

Если из-за повреждения энергосетей Киев или его отдельные районы зимой останутся без тепла на три дня или больше, город или пострадавшие районы нужно будет эвакуировать. Об этом заявил директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает издание «Обозреватель».

По словам эксперта, при повреждении объектов теплосетей властям необходимо воспользоваться заранее составленным планом действий, который должен предусматривать экстренный слив воды из систем отопления домов во избежание повреждения труб из-за заморозки воды, переключение тепловых сетей на резервные источники, а также эвакуацию населения.

Харченко отметил, что чиновникам следует заранее отработать механизм слива и повторного наполнения систем отопления, чтобы не допустить санитарной катастрофы в городе, поскольку лишние усилия будут более оправданны, чем преступная небрежность.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что вся инфраструктура — тепловые сети, котельные — выйдут из строя в половине регионов Украины, если грядущая зима будет суровой. Это будет коллапс, подчеркнул парламентарий.

Ранее жителей Украины попросили экономить электроэнергию.

Новости Украины
