Военкор высказался об остановке государственных ТЭС на Украине

Военкор Коц призвал не верить громким заголовкам об остановке ТЭС на Украине

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале призвал не верить громким заголовкам о прекращении работы всех государственных ТЭС Украины.

«Остановка ТЭС на Украине? Не ведитесь на громкие заголовки», — написал журналист.

По его словам подобные сообщения распространяет компания «Центрэнерго», у которой всего две ТЭС — Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская электростанция в Харьковской области. Военкор подчеркнул, что данные о том, что «все станции в огне» и «сейчас ноль генерации» не соответствуют действительности, поскольку остановка генерации электроэнергии именно станциями указанной компании не означает прекращение генерации по всей стране.

Коц также добавил, что доля «Центрэнерго» в общем объеме производства электроэнергии Украины составляет около восьми процентов, а в структуре тепловой генерации — примерно 18 процентов.

8 ноября госкомпания «Центрэнерго» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что все государственные ТЭС Украины остановлены. В публикации говорится, что «сейчас ноль генерации» и то, что «потеряно все, что восстанавливали в круглосуточном режиме». Утверждается, что причиной стали удары российских военных по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее в Киеве ввели экстренные отключения света.