На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор высказался об остановке государственных ТЭС на Украине

Военкор Коц призвал не верить громким заголовкам об остановке ТЭС на Украине
true
true
true
close
Телеграм-канал «Политика Страны»

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале призвал не верить громким заголовкам о прекращении работы всех государственных ТЭС Украины.

«Остановка ТЭС на Украине? Не ведитесь на громкие заголовки», — написал журналист.

По его словам подобные сообщения распространяет компания «Центрэнерго», у которой всего две ТЭС — Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская электростанция в Харьковской области. Военкор подчеркнул, что данные о том, что «все станции в огне» и «сейчас ноль генерации» не соответствуют действительности, поскольку остановка генерации электроэнергии именно станциями указанной компании не означает прекращение генерации по всей стране.

Коц также добавил, что доля «Центрэнерго» в общем объеме производства электроэнергии Украины составляет около восьми процентов, а в структуре тепловой генерации — примерно 18 процентов.

8 ноября госкомпания «Центрэнерго» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что все государственные ТЭС Украины остановлены. В публикации говорится, что «сейчас ноль генерации» и то, что «потеряно все, что восстанавливали в круглосуточном режиме». Утверждается, что причиной стали удары российских военных по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее в Киеве ввели экстренные отключения света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами