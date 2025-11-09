На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турпоток из России в Китай вырос до максимума с 2012 года

ЕМИСС: турпоток из России в Китай достиг максимума за последние 13 лет
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Количество туристических поездок россиян в Китай достигло максимума за последние 13 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно данным ЕМИСС, в третьем квартале 2025 года российские туристы совершили 383 тыс. поездок в Китай, что на 13% больше, чем во втором квартале этого года, и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что так часто в Китай россияне не отправлялись уже 13 лет. В последний раз такой поток туристов из РФ был зафиксирован в КНР в третьем квартале 2012 года, когда страну посетили 407,6 тыс. граждан России.

Одной из причин такого роста интереса может быть введение Китаем пробного безвизового режима для россиян с 15 сентября. С этого времени туристы из РФ могут пересекать границу с обычным загранпаспортом и находиться в КНР до 30 суток без визы. Пробная безвизовая политика действует в отношении россиян до 14 сентября 2026 года.

В ответ президент России Владимир Путин заявил, что РФ взаимно отменит визы для граждан Китая. В Минэкономразвития заявили, что профильные ведомства уже прорабатывают этот вопрос.

Ранее спрос на авиабилеты в Китай вырос на 50%.

