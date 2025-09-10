В Минэкономразвития рассказали о работе над введением безвиза для китайцев

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что все профильные ведомства начали реализовывать решение президента России о введении безвизового режима для туристов из Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение президента [России Владимира Путина] надо исполнять, и все ведомства уже приступили к этой работе», — сказал Кондратьев на форуме «Отдых Leisure 2025».

Он отметил, что Минэкономразвития уже давно работает над адаптацией российского туристического продукта для путешественников из Китая. Ведомство, в частности, занимается развитием системы электронных виз и организацией групповых безвизовых поездок.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о введении властями Китая с 15 сентября безвизового режима для россиян. Согласно его заявлению, пилотный проект, разрешающий въезд в страну без виз обладателям обычных загранпаспортов, будет действовать до 14 сентября следующего года.

В министерстве экономического развития РФ назвали решение Китая о введении безвизового режима неожиданным шагом. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никиты Кондратьева, в настоящее время Россия не планирует вводить аналогичные меры и отменять визы для граждан Китая.

Ранее спрос на авиабилеты в Китай вырос на 50%.