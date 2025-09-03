На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спрос на авиабилеты в Китай вырос на 50%

Турэксперт Кузьмин: упрощение въезда в Китай привлекло больше путешественников из России
true
true
true
close
Shutterstock/Ivan Kruk

Интерес россиян к путешествиям в Китай резко возрос после решения властей страны ввести безвизовый режим. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин. По его словам, на вторую половину сентября забронировано в 1,5 раза больше билетов.

«После объявления Китая о безвизовом режиме для россиян мы наблюдаем значительное увеличение интереса к путешествиям в эту страну. По нашей статистике, рост спроса на авиабилеты на вторую половину сентября, который можно связать с введением безвизового режима, составил 50%. Этот показатель свидетельствует о том, что упрощение въезда в Китай становится важным стимулом для путешественников, и мы ожидаем дальнейший рост интереса в ближайшие месяцы», — сказал Кузьмин.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь заявил, что власти Китая с 15 сентября на год введут пробный безвизовый режим. Российские граждане с обычным загранпаспортом смогут находиться в стране до 30 суток. По его словам, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам китайских граждан и других стран Пекин решил расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию КНР.

Ранее в РСТ заявили, что безвиз с Китаем удвоит поток туристов из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами