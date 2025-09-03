Спрос на авиабилеты в Китай вырос на 50%

Интерес россиян к путешествиям в Китай резко возрос после решения властей страны ввести безвизовый режим. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин. По его словам, на вторую половину сентября забронировано в 1,5 раза больше билетов.

«После объявления Китая о безвизовом режиме для россиян мы наблюдаем значительное увеличение интереса к путешествиям в эту страну. По нашей статистике, рост спроса на авиабилеты на вторую половину сентября, который можно связать с введением безвизового режима, составил 50%. Этот показатель свидетельствует о том, что упрощение въезда в Китай становится важным стимулом для путешественников, и мы ожидаем дальнейший рост интереса в ближайшие месяцы», — сказал Кузьмин.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь заявил, что власти Китая с 15 сентября на год введут пробный безвизовый режим. Российские граждане с обычным загранпаспортом смогут находиться в стране до 30 суток. По его словам, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам китайских граждан и других стран Пекин решил расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию КНР.

Ранее в РСТ заявили, что безвиз с Китаем удвоит поток туристов из России.