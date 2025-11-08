На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры разбора завалов после взрыва газа в Куркино

В поселке Куркино спасатели разобрали около 200 куб. м завалов после взрыва газа
true
true
true

В поселке Куркино после взрыва газа спасатели разобрали около 200 куб. м завалов. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Тульской области.

Ведомство опубликовало фото и видео с места происшествия и отметило, что ситуация находится под особым контролем главного управления МЧС по региону.

Утром в поселке Куркино в многоквартирном доме взорвался газ. При этом обрушился один подъезд трехэтажного дома, рухнула часть торцевой стены первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека. Еще десять жителей эвакуировали из соседних подъездов. Для них организовали пункт временного пребывания в школе № 1.

По словам очевидицы, жители подумали, что дом атаковал беспилотник, однако позже выяснилось, что причиной инцидента стал взрыв газа. Она добавила, что больше всего досталось прохожему, которого порезало осколками. Женщина упомянула, что газовщики уже дважды приезжали в дом из-за резкого запаха газа, однако в первый раз дверь им никто не открыл, а во второй раз случился взрыв.

Ранее тульские власти рассказали, что будет с обрушившимся после взрыва газа домом.

