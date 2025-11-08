Губернатор уточнил информацию о пострадавших при взрыве в доме под Тулой

Миляев: четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в поселке Куркино

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в поселке Куркино в Тульской области. Информацию уточнил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«За медицинской помощью обратился еще один человек, он направлен в Ефремовскую больницу», — написал глава Тульской области.

Он отметил, что к настоящему времени пострадали четыре человека.

Специалисты начали разбор завалов на месте обрушения трехэтажного жилого дома в поселке Куркино.

По информации спасателей, в 8:10 поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома в поселке Куркино Тульской области: рухнула часть торцевой стены первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На место происшествия выехали 7 бригад скорой помощи.

Из разрушенного дома эвакуировали 10 человек.

В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе №1.

