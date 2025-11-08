На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Тульской области рассказали о планах по восстановлению обрушенного дома

Губернатор Миляев: в Куркине разрушенный дом сначала разберут, потом восстановят
true
true
true
close
МЧС России

Поврежденный в результате взрыва газа подъезд дома в Тульской области сначала разберут для установления причин инцидента, а после заключения экспертизы его восстановят. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Поврежденный подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению», — рассказал он.

Губернатор добавил, что на данный момент под завалами нет людей. К текущему моменту четверых пострадавших госпитализировали, их состояние здоровья находится на контроле.

Миляев отметил, что оперативный штаб на месте инцидента продолжает работу. По его словам, все жильцы разрушенного дома на данный момент находятся у своих родственников. Для них в гостинице «Надежда» села Орловка Куркинского района организовано бесплатное проживание и питание.

Жильцы пострадавшего подъезда многоквартирного дома, где сегодня утром произошел взрыв бытового газа, находятся в настоящее время у своих родственников. Миляев подчеркнул, что граждане смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества.

Инцидент произошел в поселке Куркино утром 8 ноября. Во время взрыва рухнула часть дома (торцевая стена, перекрытия второго и третьего этажей).

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Специалисты ведомства работают на месте.

Ранее в МЧС назвали предварительную причину обрушения подъезда в доме в Тульской области.

