Очевидица сообщила, что при взрыве в доме под Тулой из окна вылетела женщина

«Подъем»: при взрыве газа в доме в Тульской области женщина вылетела в окно

При взрыве газа в многоквартирном доме в Тульской области взрывной волной женщину выкинуло из окна. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале со ссылкой на очевидицу.

«Но она жива. Ее увезли в больницу. Там больше всего досталось прохожему – его осколками порезало. Пострадала еще одна женщина из этого дома и мужчина. И сами газовщики, которые приехали», — рассказала она.

Очевидица рассказала, что взрыв произошел около 08:00 по московскому времени. Жители подумали, что дом атаковал беспилотник, однако позже выяснилось, что причиной инцидента стал взрыв газа. Она добавила, что больше всего досталось прохожему, которого порезало осколками. Женщина подчеркнула, что газовщики ранее дважды приезжали в дом из-за резкого запаха газа, однако в первый раз дверь им никто не открыл, а на второй раз уже произошел взрыв.

До этого губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в поселке Куркино в Тульской области.

В МЧС рассказали, что специалисты начали разбор завалов на месте обрушения.

