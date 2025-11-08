В многоэтажном доме в Тульской области произошел взрыв, последовало обрушение

В поселке Куркино в Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате происшествия обрушилась стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу», — уточнил он.

По словам Миляева, на место происшествия направлено 7 бригад скорой помощи, также к месту взрыва выехал заместитель председателя регионального правительства Игорь Казенный.

В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе № 1. Информация о пострадавших уточняется.

Telegram-канал «Тула. Происшествия» опубликовал видео с места событий.

В начале ноября в ростовском ЖК произошел взрыв с последующим пожаром. В результате ЧП поврежден фасад здания, обломки разбросало по двору. Отмечается, что причиной стал хлопок в системе горячего водоснабжения. Огонь распространился на площади шести квадратных метров. К тушению привлечены 29 пожарных и девять единиц техники. За полчаса они полностью ликвидировали открытое горение. Обошлось без пострадавших.

