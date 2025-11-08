На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В многоэтажном доме в Тульской области произошел взрыв, последовало обрушение

Миляев: в многоквартирном доме в Куркино произошел взрыв бытового газа
true
true
true

В поселке Куркино в Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате происшествия обрушилась стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу», — уточнил он.

По словам Миляева, на место происшествия направлено 7 бригад скорой помощи, также к месту взрыва выехал заместитель председателя регионального правительства Игорь Казенный.

В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе № 1. Информация о пострадавших уточняется.

Telegram-канал «Тула. Происшествия» опубликовал видео с места событий.

В начале ноября в ростовском ЖК произошел взрыв с последующим пожаром. В результате ЧП поврежден фасад здания, обломки разбросало по двору. Отмечается, что причиной стал хлопок в системе горячего водоснабжения. Огонь распространился на площади шести квадратных метров. К тушению привлечены 29 пожарных и девять единиц техники. За полчаса они полностью ликвидировали открытое горение. Обошлось без пострадавших.

Ранее стала известна причина обрушения подъезда в доме в Тульской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами