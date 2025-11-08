Увеличилось число пострадавших в результате взрыва газа в Тульской области

РИА: до 5 увеличилось число пострадавших при взрыве газа в Тульской области

Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что двоим пострадавшим помощь оказана на месте, еще троих госпитализировали. По информации источника агентства, серьезные травмы получили двое – мужчина и женщина. Детей среди пострадавших в ЧП нет.

По информации спасателей, в 8:10 поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома в поселке Куркино Тульской области: рухнула часть торцевой стены первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На место происшествия выехали 7 бригад скорой помощи.

Из разрушенного дома эвакуировали 10 человек. В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе № 1. Спасатели начали разбор завалов на месте обрушения.

По данным МЧС региона, причиной обрушения подъезда многоквартирного дома в Куркине стал хлопок газовоздушной смеси.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту обрушения дома в Тульской области.