Аэропорт в Уфе вновь принимает и отправляет самолеты

Аэропорт в Уфе возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в заявлении, опубликованном в 8:29 мск.

В нем уточняется, что временные ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов. Пока они действовали, на запасные аэродромы «ушли» два самолета.

Рано утром 4 ноября Кореняко сообщил о приостановке работы аэропортов в Казани и Уфе. Пост с соответствующим содержанием был опубликован в его Telegram-канале в 4:38 мск.

До этого принимать и отправлять самолеты прекратили аэропорты в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Пензе и ряде других российских городов. В настоящее время воздушные гавани в Казани, Самаре, Пензе и Саратове работают в штатном режиме.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи украинские беспилотники атаковали восемь регионов страны. В Воронежской области сбили 40 дронов, в Нижегородской области — 20, в Белгородской области — 10. Еще шесть целей перехватили в Курской области, четыре — в Липецкой области, по две — в Башкирии и Волгоградской области, одну — в Саратовской области.

Ранее пассажирский самолет, следовавший в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Таллине из-за налета дронов.