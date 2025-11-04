В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на полеты

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Уфы.

До этого принимать и отправлять самолеты прекратили аэропорты в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Пензе и ряде других российских городов. В настоящее время воздушные гавани в Казани, Самаре, Пензе и Саратове работают в штатном режиме.

По данным министерства обороны РФ, в течение ночи украинские беспилотники атаковали восемь регионов страны. В Воронежской области сбили 40 дронов, в Нижегородской области — 20, в Белгородской области — 10. Еще шесть целей перехватили в Курской области, четыре — в Липецкой области, по две — в Башкирии и Волгоградской области, одну — в Саратовской области.

Ранее пассажирский самолет, следовавший в Санкт-Петербург, вынужденно сел в Таллине из-за налета дронов.