В российском регионе начали готовить военных летчиков

В Ульяновской области создадут отдельное высшее военное училище военно-транспортной авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Русских.

«В нашем регионе теперь проходят подготовку более 300 ребят-старшекурсников четвертого авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова», — говорится в посте.

Глава региона рассказал, что базой для учащихся стали площади бывшего военно-технического училища в административном центре. Факультет, по словам Русских, преобразуют в самостоятельное высшее военное училище для подготовки летчиков ВТА.

Губернатор добавил, что сейчас решаются вопросы дальнейшего развития учебного заведения, в том числе связанные с инфраструктурой.

До этого Минобороны России сообщило, что за время специальной военной операции 31 российский военный летчик был удостоен звания Героя России. В ведомстве также отметили, что за время проведения СВО расширилась номенклатура и осуществляется поставка применяемых авиационных средств поражения, которые позволяют уничтожать различные цели на значительно больших дальностях.

Ранее летчик-испытатель поделился впечатлением от полета на самолете МС-21.