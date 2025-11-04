В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко.

Он уточнил, что соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. В период ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, отметил Кореняко.

Временные ограничения в воздушной гавани вводились этой ночью, в 2:43 мск.

ВСУ в ночь на 4 ноября атаковали российские регионы 85 беспилотниками. Два дрона были сбиты над Башкирией, их обломки упали на Стерлитамакский нефтехимический завод. Власти сообщили, что в результате атаки на предприятии частично обрушился цех. В тот момент там работали пятеро человек. Предварительно, пострадавших в результате удара нет. Кроме Башкирии, дроны также были уничтожены в Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Липецкой, Волгоградской и Саратовской областях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на полеты.