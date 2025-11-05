Глава Верховного суда РФ заявил о необходимости цифровизации судебной системы

Эффективность и надежность судебной системы напрямую зависят от уровня ее цифровизации. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС после назначения на должность.

По словам главы ВС, современные условия требуют оптимизации судебных процессов через внедрение передовых информационных технологий.

«От уровня цифровизации судебной системы зависит ее надежность, удобство и эффективность», — подчеркнул Краснов.

Также глава Верховного суда отметил, что недостаточное единство правоприменения остается одной из наиболее актуальных проблем российской судебной системы. По словам Краснова, противоречивые и иногда прямо противоположные подходы судов к рассмотрению аналогичных идей продолжают встречаться в практике.

24 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда РФ.

В этот же день Совет Федерации назначил Краснова главой ВС РФ. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты 24 сентября. Краснов стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни. Чем известен новый председатель Верховного суда — в материале «Газеты.Ru».

