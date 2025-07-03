Председатель Совета судей России подчеркнул социальную направленность судов

Судебная система в России руководствуется принципами социального государства, закрепленными в Конституции РФ. Об этом, выступая на семинаре-совещании председателей советов судей Уральского федерального округа, заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

По его словам, ключевая задача судов состоит в защите прав граждан и обеспечении реального равенства сторон в процессе.

«Социальная направленность правосудия предполагает, что в центре внимания находится отдельный человек, его ощущение справедливости и социальной защищенности», — приводит слова Момотова РАПСИ.

Глава Совета судей отметил, что соблюдение законности не должно сводиться к формальному выполнению требований. По его словам, такие причины, как непредоставление документа или неправильное оформление бумаг, не должны становиться препятствием для реализации прав граждан.

Также он акцентировал внимание на необходимости восполнения процессуального неравенства в спорах между гражданами и более сильными оппонентами.

«Цель социализации правосудия — не отказ от состязательности, а восполнение ее неудовлетворительных результатов со стороны суда в тех случаях, когда сама сторона по объективным причинам не может должным образом представить свою позицию», — пояснил Момотов.

Он напомнил о позиции Верховного суда, согласно которой суды обязаны самостоятельно определять значимые обстоятельства дел, независимо от юридической квалификации истца.

«Одной из приоритетных задач, стоящих перед судебной властью, является обеспечение слабой стороны спора равным доступом к правосудию и предоставление полной процессуальной возможности судебной защиты своих прав», — отметил Момотов.

Отдельно он указал на необходимость защиты прав граждан в спорах с чиновниками и бизнесом, где ресурсы сторон часто бывают неравными.

«Важно гарантировать права граждан в спорах, где одной из сторон выступает государство с большим количеством ресурсов и аппаратом подготовленных юристов, а второй стороной — гражданин, который оказывается в неравном положении», — подчеркнул глава Совета судей.

Момотов также рассказал о гуманизации уголовного права, проводимой Верховным судом РФ. Он напомнил о значимых изменениях в законодательстве, направленных на защиту социально уязвимых групп.