В подконтрольном украинским властям Херсоне зафиксировали взрывы

Несколько взрывов произошло в Херсоне

Взрывы зафиксировали в городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Другая информация о ситуации в населенном пункте к текущему моменту не поступала.

3 ноября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила, что в Сумской области на севере страны выявили повреждение инфраструктурного объекта. Какому именно сооружению был нанесен урон, в ведомстве не уточнили. Известно только, что оно находится в Боромлянской общине.

В тот же день глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал о повреждении нескольких объектов инфраструктуры, которые находятся на подконтрольной украинским властям территории региона.

Ночью во всех регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Местные Telegram-каналы писали, что по объектам на территории страны запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

2 ноября в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины после ударов загорелось предприятие.

Ранее в Полтавской области Украины произошел пожар на объекте газодобывающей отрасли.