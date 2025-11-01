В Полтавской области вспыхнул газодобывающий объект

На территории одного из объектов газодобывающей отрасли в Полтавской области Украины произошел пожар в результате ночных взрывов. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале.

«1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар», — рассказала в ГСЧС.

По данным ведомства, сообщений о пострадавших не поступало. К ликвидации огня привлекли 22 единицы техники и 93 спасателя.

Позже возгорание было полностью устранено.

30 октября Telegram-канал SHOT написал, что российские военнослужащие ночью нанесли массированный удар по территории Украины. Целями стали военные и энергетические объекты, по которым были выпущены порядка 100 беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне во всех регионах страны объявлялась воздушная тревога.

В частности, дроны атаковали Ладыжинскую тепловую электростанцию в Винницкой области. В Львове после взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением, в Киеве также произошло частичное отключение света. Ударам подвергся и ряд других городов и объектов.

Ранее на Украине сообщили об ударах по четырем электростанциям.