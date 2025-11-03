В подконтрольных ВСУ районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

В контролируемых Вооруженных силами Украины районах Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Подробностей он не уточнил.

В ночь на 3 ноября сообщалось, что на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. По их украинских Telegram-каналов, запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также 3 ноября сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов.

Накануне в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы.

В ночь на 2 ноября взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области и Херсоне.

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.