На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подконтрольных ВСУ районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

Федоров: в районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
true
true
true
close
Depositphotos

В контролируемых Вооруженных силами Украины районах Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Подробностей он не уточнил.

В ночь на 3 ноября сообщалось, что на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. По их украинских Telegram-каналов, запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также 3 ноября сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов.

Накануне в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы.

В ночь на 2 ноября взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области и Херсоне.

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами