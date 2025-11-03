Инфраструктурный объект на севере Украины получил повреждения

Повреждение инфраструктурного объекта зафиксировали в Боромлянской общине Сумской области на севере Украины. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны в Telegram-канале.

Какому именно сооружению был нанесен урон, в заявлении не уточняется.

3 ноября глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил, что на подконтрольной украинским властям территории региона были повреждены несколько объектов инфраструктуры. При этом подробностей чиновник не привел.

Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские Telegram-каналы писали, что по объектам в стране запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

2 ноября в Павлограде в Днепропетровской области Украины на фоне ударов загорелось предприятие. Незадолго до этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в населенном пункте произошли несколько взрывов. В социальных сетях также писали о взрывах в Шостке в Сумской области и Семеновке в Черниговской области.

Ранее на северо-востоке Украины после удара по энергетической инфраструктуре пропал свет.