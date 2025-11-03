На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Инфраструктурный объект на севере Украины получил повреждения

ГСЧС Украины: в Сумской области выявили повреждение объекта инфраструктуры
true
true
true
close
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Повреждение инфраструктурного объекта зафиксировали в Боромлянской общине Сумской области на севере Украины. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны в Telegram-канале.

Какому именно сооружению был нанесен урон, в заявлении не уточняется.

3 ноября глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил, что на подконтрольной украинским властям территории региона были повреждены несколько объектов инфраструктуры. При этом подробностей чиновник не привел.

Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Украинские Telegram-каналы писали, что по объектам в стране запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

2 ноября в Павлограде в Днепропетровской области Украины на фоне ударов загорелось предприятие. Незадолго до этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в населенном пункте произошли несколько взрывов. В социальных сетях также писали о взрывах в Шостке в Сумской области и Семеновке в Черниговской области.

Ранее на северо-востоке Украины после удара по энергетической инфраструктуре пропал свет.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами