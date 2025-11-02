В украинском Павлограде после взрывов загорелось предприятие

Из-за ударов по востоку Украины в Павлограде загорелось предприятие. Об этом сообщает в Telegram-канале Госслужба республики по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве добавили, что при налетах БПЛА три человека были ранены, 55-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, был поврежден жилой дом и несколько автомобилей.

До этого стало известно о взрывах в Павлограде. В расположенном в Днепропетровской области городе после ударов начался пожар. Местные паблики опубликовали фотографии столбов густого черного дыма, которые поднимались в небо над населенным пунктом. В соцсетях также писали о взрывах в городах Семеновка в Черниговской области и Шостка в Сумской области республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

