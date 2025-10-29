На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России обновили реестр экстремистов

Главреда ASTRA Чумакову внесли в реестр экстремистов Росфинмониторинга
true
true
true
close
YouTube

Главреда ASTRA (признан в РФ иностранным агентом) Анастасию Чумакову внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Известно, что в отношении журналистки заведено уголовное дело по статье о публикации фейков о действиях российской армии.

Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнил, что в октябре в доме у матери журналистки в Ульяновске прошли обыски по данному делу. Сама же Чумакова живет в США, туда она переехала еще до начала СВО.

Интернет-портал ASTRA был внесен в список иноагентов ровно год назад — в октябре 2024 года.

Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пенсии россиян-иноагентов необходимо перечислять на специальные счета, чтобы для ее получения они были вынуждены вернуться в страну и «ответить по заслугам».

До этого Володин заявил, что Госдума будет вынуждена и в дальнейшем ужесточать законодательство, если иностранные агенты не прекратят заниматься разрушительными для Российской Федерации действиями.

Ранее в Петербурге арестовали певицу, исполнявшую песни иноагентов на улице.

