Певицу, исполнявшую песни иноагентов на улицах Петербурга, арестовали

В Петербурге 18-летнюю уличную певицу Наоко (Диану Логинову), исполнявшую песни иноагентов, арестовали. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Логинову привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — организация массового пребывания граждан в общественном месте, нарушающего общественный порядок. Установлено, что девушка своим выступлением привлекла внимание неопределенного круга лиц, создав массовое скопление граждан — не менее 70 человек. Это помешало движению пешеходов и ограничило доступ граждан к входу в вестибюль станции метро «Восстания-2».

Девушка пояснила, что действительно исполняла песню в указанном месте, но массового скопления не организовывала и препятствий для передвижения не создавала, а место выбрала спонтанно. Дзержинский районный суд назначил юной певице наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.

Инцидент произошел 13 октября, когда 18-летняя певица собрала толпу, исполняя песни, в том числе, иностранных агентов. Она также спела песню, которую суд запретил к распространению на территории РФ. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Мать девушки заявила, что ее дочь является патриотом своей страны и не преследует политических целей.

