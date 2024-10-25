Интернет-портал ASTRA внесли в реестр иностранных агентов

Интернет-портал ASTRA и еще четырех человек внесли в реестр лиц, признанных иностранными агентами на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте российского министерства юстиции.

В заявлении отмечается, что ASTRA распространял недостоверные сведения о решениях органов государственной власти и проводимой российскими властями политике. Более того, интернет-портал пытался сформировать у граждан страны негативное восприятие Вооруженных сил РФ и критиковал проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Создатель и главный редактор интернет-портала проживает за пределами Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в реестр иностранных агентов также внесли блогера Антона Хардина и литературоведа Олега Лекманова. В аналогичной ситуации оказались активист из Удмуртской Республики Артем Медведев и фигурант «Болотного дела» Николай Кавказский.

Все они распространяли ложную информацию о деятельности органов публичной власти в РФ. При этом Медведев, Кавказский и Лекманов в настоящее время проживают за границей.

Ранее бывшего депутата Государственной думы РФ Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах.