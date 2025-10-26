На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Львова остались без водоснабжения

УНИАН: жители Львова четвертые сутки остаются без водоснабжения из-за аварии
close
Depositphotos

Во Львове произошла «самая масштабная за многие годы авария» на водоканале, из-за чего огромное количество местных жителей четвертые сутки остаются без воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское агентство УНИАН.

В сообщении говорится, что речь идет о 50 тысячах горожан.

Также в нем отмечается, что львовяне стоят в огромных очередях за водой, чтобы обеспечить себя минимальным запасом.

26 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении в преддверии зимы.

Также он выразил уверенность, что отопительный сезон 2025–2026 годов станет самым сложным за последние годы. Причина заключается в массированных атаках на теплогенерирующие объекты Украины.

До этого Верховная рада лишилась водоснабжения после ночных ударов по объектам инфраструктуры в Киеве. Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. После этого в украинской столице начались перебои с электроснабжением и подачей воды, а также транспортный коллапс.

Ранее в Раде предупредили, что украинцы могут остаться без отопления этой зимой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами