Жители Львова остались без водоснабжения

Во Львове произошла «самая масштабная за многие годы авария» на водоканале, из-за чего огромное количество местных жителей четвертые сутки остаются без воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское агентство УНИАН.

В сообщении говорится, что речь идет о 50 тысячах горожан.

Также в нем отмечается, что львовяне стоят в огромных очередях за водой, чтобы обеспечить себя минимальным запасом.

26 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении в преддверии зимы.

Также он выразил уверенность, что отопительный сезон 2025–2026 годов станет самым сложным за последние годы. Причина заключается в массированных атаках на теплогенерирующие объекты Украины.

До этого Верховная рада лишилась водоснабжения после ночных ударов по объектам инфраструктуры в Киеве. Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. После этого в украинской столице начались перебои с электроснабжением и подачей воды, а также транспортный коллапс.

Ранее в Раде предупредили, что украинцы могут остаться без отопления этой зимой.