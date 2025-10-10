На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве произошли перебои с подачей электроэнергии

«Страна.ua»: перебои со светом начались в Киеве после атаки на ТЭЦ
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6, после чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам мэра столицы Украины Виталия Кличко, в городе из-за атаки беспилотников могут наблюдаться перебои со светом и водоснабжением.

8 октября сообщалось, что город Белополье в Сумской области на севере Украины остался без электроснабжения.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по узлам энергоснабжения и складам, расположенным в Черниговской области. По его словам, склады использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координатор подполья выразил уверенность, что подразделения российских войск продолжают наносить по ним удары, чтобы «вывести из строя способы переброски резервов» украинских формирований.

Ранее в Сумской области город Шостка остался без электричества после взрывов.

