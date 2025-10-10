На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховная рада Украины осталась без воды после ночных ударов

На Украине депутаты пожаловались на отсутствие воды в Верховной раде
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины лишилась водоснабжения после ночных ударов по объектам инфраструктуры в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

«Специальная машина привезла техническую воду для бытовых нужд парламента. <...> Привезли биотуалеты», — добавила парламентарий.

По ее словам, премьер-министр Юлия Свириденко пообещала, что к вечеру текущего дня в Киеве восстановят водоснабжение.

Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. После этого в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды, а также транспортный коллапс.

Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко назвал сложной ситуацию с электроснабжением в Киеве. В то же время он рассказал, что к работам по восстановлению света привлекли сотрудников всех необходимых служб. Энергетики продолжают попытки вернуть свет.

Ранее глава офиса Зеленского пригрозил разрушить инфраструктуру России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами