Верховная рада Украины осталась без воды после ночных ударов

На Украине депутаты пожаловались на отсутствие воды в Верховной раде

Верховная рада Украины лишилась водоснабжения после ночных ударов по объектам инфраструктуры в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко.

«Специальная машина привезла техническую воду для бытовых нужд парламента. <...> Привезли биотуалеты», — добавила парламентарий.

По ее словам, премьер-министр Юлия Свириденко пообещала, что к вечеру текущего дня в Киеве восстановят водоснабжение.

Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. После этого в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды, а также транспортный коллапс.

Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко назвал сложной ситуацию с электроснабжением в Киеве. В то же время он рассказал, что к работам по восстановлению света привлекли сотрудников всех необходимых служб. Энергетики продолжают попытки вернуть свет.

Ранее глава офиса Зеленского пригрозил разрушить инфраструктуру России.