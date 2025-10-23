В аэропортах Орска и Оренбурга сняты ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропортах Орска и Оренбурга сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения.

Утром 23 октября в Орске, в 7:20 мск ввели ограничения на работу аэропорта. Аналогичные меры начали действовать в калужском аэропорту Грабцево.

В Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили 139 украинских беспилотников. Наибольшее количество целей — 56 — уничтожили в Белгородской области. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской области — 21, в Рязанской области — 14, в Ростовской области — 13. Еще четыре БПЛА ликвидировали в Крыму, по два — в Калужской, Тамбовской, Орловской и Волгоградской областях, один — в Курской области.

Ранее в одном из регионов РФ отменили план «Ковер».