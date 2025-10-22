На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно число раненных при взрыве в Копейске

При взрыве на предприятии в Копейске ранения получили пять человек
Кадр из видео очевидца

В результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области ранения получили пять человек. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, при взрыве пять человек получили ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

22 октября на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. Версия атаки беспилотного летательного аппарата в настоящее время не подтверждается.

В среду вечером взрыв также произошел возле воинской части в Ставрополе. В результате происшествия пострадала женщина — она подорвалась на взрывном устройстве.

Ранее в Стерлитамаке трех человек достали из-под завалов после взрыва на заводе.

