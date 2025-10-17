На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нарышкин заявил о попытках Запада препятствовать развитию СНГ

Нарышкин: западные страны преследует цель сдержать развитие СНГ
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Западные страны поставили перед собой цель сдержать развитие стран СНГ. Об этом по итогам совещания глав разведок стран СНГ сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в Европе, которая не хочет мира и безопасности на континенте, действует глобальная «партия войны».

«Она («партия войны») не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона», — подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР ранее заявил, что Москва воспринимает возможную передачу Киеву американских ракет Tomahawk как враждебный шаг. Нарышкин отметил, что поставка дальнобойных крылатых ракет Украине сильно повысит риски в сфере безопасности не только европейской, но и мировой в целом. Также он рассказал, что вопрос поставок Tomahawk обсуждался в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся накануне.

Ранее СВР обвинила ЕС и Британию в попытке реализовать украинский сценарий в других странах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами