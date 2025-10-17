Нарышкин заявил о попытках Запада препятствовать развитию СНГ

Западные страны поставили перед собой цель сдержать развитие стран СНГ. Об этом по итогам совещания глав разведок стран СНГ сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в Европе, которая не хочет мира и безопасности на континенте, действует глобальная «партия войны».

«Она («партия войны») не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона», — подчеркнул Нарышкин.

Глава СВР ранее заявил, что Москва воспринимает возможную передачу Киеву американских ракет Tomahawk как враждебный шаг. Нарышкин отметил, что поставка дальнобойных крылатых ракет Украине сильно повысит риски в сфере безопасности не только европейской, но и мировой в целом. Также он рассказал, что вопрос поставок Tomahawk обсуждался в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся накануне.

Ранее СВР обвинила ЕС и Британию в попытке реализовать украинский сценарий в других странах.