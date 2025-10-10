Генсек СНГ Лебедев снова назначен на должность

Генсек СНГ Лебедев назначен на должность на очередной трехлетний срок

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев назначен на эту должность на очередной трехлетний срок. Об этом пишет ТАСС.

«Решением Совета глав государств генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен [на заседании] в узком формате ваш покорный слуга», - сказал он.

Лебедев поблагодарил президентов за оказанное доверие, добавив, что будет и далее трудиться во благо сохранения и укрепления отношений дружбы и добрососедства между странами.

До этого все лидеры государств СНГ присутствовали на торжественном приеме президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Они собрались за столом, который был богато украшен цветами. Владимир Путин сел рядом со своим таджикистанским коллегой.

Следующий саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

Путин принял участие в саммите стран — членов СНГ в Душанбе 10 октября. Также на мероприятие прибыли лидеры Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана.

