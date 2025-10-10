На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После саммита Путин и другие лидеры СНГ посетили официальный прием

Путин и лидеры СНГ после саммита в Душанбе посетили официальный прием
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами СНГ после саммита, проходившего в Душанбе, посетили официальный прием.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля на странице в Telegram-канале.

«По окончании заседания Совета глав государств СНГ лидеры приглашены на официальный приём от имени президента Таджикистана», — отмечается в сообщении.

На кадрах видно, как лидеры, общаясь между собой, идут на торжественный прием. По пути российский президент сначала провел беседу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а потом начал что-то эмоционально рассказывать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Все лидеры собрались за столом, который был богато украшен цветами. Владимир Путин сел рядом со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Атмосфера, царящая на приеме, располагала для дальнейшего неформального общения между главами государств.

Следующий саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

Ранее Путин сообщил лидерам СНГ, что положительно оценивает итоги саммита с Трампом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами