После саммита Путин и другие лидеры СНГ посетили официальный прием

Путин и лидеры СНГ после саммита в Душанбе посетили официальный прием

Президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами СНГ после саммита, проходившего в Душанбе, посетили официальный прием.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля на странице в Telegram-канале.

«По окончании заседания Совета глав государств СНГ лидеры приглашены на официальный приём от имени президента Таджикистана», — отмечается в сообщении.

На кадрах видно, как лидеры, общаясь между собой, идут на торжественный прием. По пути российский президент сначала провел беседу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а потом начал что-то эмоционально рассказывать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Все лидеры собрались за столом, который был богато украшен цветами. Владимир Путин сел рядом со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Атмосфера, царящая на приеме, располагала для дальнейшего неформального общения между главами государств.

Следующий саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

Ранее Путин сообщил лидерам СНГ, что положительно оценивает итоги саммита с Трампом.