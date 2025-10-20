Путин рассказал об инциденте с участием одного из друзей Михалкова

Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его красным вином

Президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» рассказал, как на юбилее режиссера Никиты Михалкова один из его друзей облил главу государства красным вином.

«Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — уточнил российский лидер.

Кроме того, Путин заявил, что Михалков — настоящий патриот России в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова. По словам президента, в их взаимоотношениях с режиссером «есть химия».

В июле режиссер выразил мнение, что российский фильм может получить «Оскар» только за унижение страны, поэтому России не стоит выдвигать свои фильмы на получение этой кинопремии. При этом Михалков предположил, что его фильм «Утомленные солнцем» получил премию в те времена, когда жюри оценивало кинокартины как художественное произведение, а не политическое высказывание.

Ранее Михалков заявил, что разговор с Путиным в 2002 году показал его серьезность.