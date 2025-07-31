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Михалков призвал не выдвигать российские фильмы на «Оскар»

Михалков: России не стоит выдвигать фильмы на «Оскар»
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Централ Партнершип/РИА Новости

Народный артист РФ Никита Михалков заявил, что российский фильм может получить «Оскар» только за унижение страны, поэтому России не стоит выдвигать свои фильмы на получение этой кинопремии. Такое мнение он высказал в интервью для ТАСС.

«А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там «Оскар» сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?» — развил свою мысль артист.

При этом он предположил, что его фильм «Утомленные солнцем» получил премию в те времена, когда жюри «Оскара» оценивало кинокартины как художественное произведение, а не политическое высказывание.

До этого Союз кинематографистов поддержал идею Михалкова квотировать западное кино. В предложении президенту РФ Михалков заявил о необходимости не только квотировать западное кино, но и направлять 10% средств, вырученных от проката иностранных фильмов, на рефинансирование национального кинематографа. По его словам, президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Ранее журналистка Ларина заявила, что Михалков «хорошими поступками пытается заглушить свою подлючую натуру».

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