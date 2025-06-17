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Михалков вспомнил о разговоре с Путиным: «Доел то, что не успели доесть другие»

Режиссер Михалков заявил, что разговор с Путиным в 2002 году показал его серьезность
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Илья Питалев/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков в беседе с NEWS.ru поделился разговором с президентом России Владимиром Путиным, который ему запомнился.

Михалков уточнил, что встреча произошла в 2002 году.

«Он мне сказал: «Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?» — поделился артист.

Михалков посчитал, что слова Путина говорили о серьезных соображениях политика и его намерениях руководить большой страной.

В декабре 2023-го Михалков вошел в «команду Владимира Путина» на выборах президента России. Также в ней числились Надежда Бабкина, Полина Гагарина, Лариса Долина, певец Стас Михайлов, фигуристы Татьяна Навка и Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин.

В октябре 2024-го Михалков стал членом совета по культуре и искусству. В него также вошли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актер Константин Хабенский, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, писатель Захар Прилепин и певец Ильдар Абдразаков.

Ранее Михалков попросил президента квотировать западное кино.

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