Аэропорт Самары приостановил работу

В самарском аэропорту Курумоч временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях был опубликован в 0:38.

До этого аналогичные меры были введены в аэропортах Саратова, Волгограда и Калуги.

На этом фоне российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за два часа уничтожили над регионами страны 20 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли накануне вечером в период с 21:00 до 23:00. Семь БПЛА нейтрализовали в Курской области, по четыре — в Ростовской и Брянской областях, по два — в Белгородской и Волгоградской и еще один — в небе над Тульской областью.

