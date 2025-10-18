Всех пострадавших при взрыве в Стерлитамаке достали из-под завалов

Хабиров: спасатели извлекли из-под завалов всех пострадавших при взрыве на заводе

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов всех пострадавших при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

По его словам, спасатели работали на месте ЧП всю ночь.

Взрыв на нитроузле предприятия «Авангард» в Стерлитамаке произошел накануне вечером. Одно из строений завода оказалось разрушено, в соседних зданиях выбило стекла. Предварительно, причиной ЧП послужило превышение допустимого уровня концентрации воспламеняющихся паров в воздухе. На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров позднее сообщил, что в результате взрыва на заводе пострадали девять человек, пять работников находятся в больнице. Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что на заводе в Стерлитамаке завершена поисково-спасательная операция.