Арестович назвал «внесудебной расправой» лишение гражданства мэра Одессы

Бывший советник офиса президента Украины назвал «внесудебной расправой» лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Очередная внесудебная расправа над гражданином Украины и - попытка рейдерского захвата Одессы», — написал Арестович.

По его словам, офис Владимира Зеленского назовет это «борьбой за безопасность», но не уточнит, что за свою собственную. Политик подчеркнул, что Одесса и Киев являются электоральными участками, которые способны «решить исход любых выборов».

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. В ответ Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Позднее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Труханова и показала фото его российского паспорта.

Ранее экс-нардеп объяснил решение Зеленского лишить гражданства мэра Одессы.