Арестович назвал «внесудебной расправой» лишение гражданства мэра Одессы

Арестович счел внесудебной расправой лишение гражданства мэра Одессы Труханова
Global Look Press

Бывший советник офиса президента Украины назвал «внесудебной расправой» лишение гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Очередная внесудебная расправа над гражданином Украины и - попытка рейдерского захвата Одессы», — написал Арестович.

По его словам, офис Владимира Зеленского назовет это «борьбой за безопасность», но не уточнит, что за свою собственную. Политик подчеркнул, что Одесса и Киев являются электоральными участками, которые способны «решить исход любых выборов».

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. В ответ Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Позднее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Труханова и показала фото его российского паспорта.

Ранее экс-нардеп объяснил решение Зеленского лишить гражданства мэра Одессы.

