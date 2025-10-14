СБУ нашла у мэра Одессы российский паспорт

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию о лишении гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова и показала фото его российского паспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ рассказали, что Труханов также имеет действующий российский загранпаспорт. В распоряжение украинской спецслужбы поступили копии соответствующих документов. Загранпаспорт, по данным ведомства, был выдан Труханову в 2015 году, он еще действует.

«в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением к российским уполномоченным органам, и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта. Но в дополнительных разъяснениях сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа «не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законных основаниях», — говорится в публикации.

В СБУ утверждают, что мэр Одессы также имеет ИНН, отображаемый в базе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Накануне мэр Одессы сообщал, что его могут лишить статуса гражданина Украины из-за якобы наличия российского гражданства. Он подчеркнул, что документальные подтверждения обратного есть как у России, так и у Украины.

Ранее Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации.